Die Fähre von Speyer nach Oberhausen-Rheinhausen ist am kommenden Wochenende, 12. bis 14. Mai, nicht in Betrieb. Als Grund dafür nennen die Verkehrsbetriebe Speyer (VBS) in einer Pressemitteilung Wartungsarbeiten am Motor der Rheinhäuser Fähre. Dass der Betrieb der Neptun auch am Wochenende darauf (18. bis 21. Mai) ruht, liegt an der Anlandung des für das Technik-Museums bestimmten U-Boots.