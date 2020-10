Im Rhein-Neckar-Kreis hat es zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Wie das zuständige Heidelberger Gesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, erhöhte sich die Anzahl der seit Pandemie-Beginn an oder mit dem Virus Gestorbenen im Landkreis auf 47.

Den weiteren Angaben zufolge verzeichnete die Behörde von Dienstag bis Mittwoch auf Kreisebene 88 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Die Anzahl der positiv auf das Virus getesteten Personen in Quarantäne stieg auf 468 an. Den aktuellen Durchschnittswert für den Rhein-Neckar-Kreis gab das Gesundheitsamt mit 91,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.

Auch in der Statistik für badische Gemeinden in Speyers unmittelbarer Nachbarschaft schlug sich die weiter zunehmende Dynamik des Infektionsgeschehens nieder: So stieg die Anzahl „aktiver“ Fälle innerhalb eines Tages laut Gesundheitsamt in Schwetzingen von 14 auf 20, in Ketsch von sieben auf 15, in Hockenheim von zehn auf 14, in Reilingen von einem auf sechs, in Neulußheim von vier auf fünf und in Altlußheim von drei auf vier.

Mehr zum Thema