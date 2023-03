Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blues ist Ausdruck für Groove und Poesie. Was Jörg Teichert und Erwin Ditzner als Inbegriff von „Red & Grey“ den Besuchern am Samstag im Speyerer Paradiesgarten präsentiert haben, war mitreißend, fröhlich, schwermütig, wo Schwermut hingehört – und in jeder Minute Musik vom Feinsten.

Teichert ist Besitzer einer Waschmaschine. Mit der Information beruhigt er die Zuschauer, die seine selbst gebaute Waschbrett-Gitarre zum Nachdenken bringt. Zum Funk-Blues