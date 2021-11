Obwohl dieses Jahr nur wenige der überwiegend Jugendlichen und Kindern vorbehaltenen BMX-Veranstaltungen ausgetragen wurden und sie daher kaum die Möglichkeit zu Rennen hatten, nutzten Mitglieder des RV Dudenhofen die Chance zu zwei Rennen in Baden-Württemberg. Sie waren allerdings mit dem Handicap finanzieller Belastungen verbunden.

Vorab: Der Radsport-Verband Baden-Württemberg hatte bereits 2019 beschlossen, ab 2020 keine Anfänger mehr bei den Rennen zuzulassen. Dazu stellt Dudenhofens Vereinstrainer Michael Grelak, auch für BMX-Trainingsbelange in Rheinland-Pfalz zuständig, fest: „Das macht es für Neueinsteiger besonders unattraktiv, Rennluft zu schnuppern. Entweder man zieht gleich eine Rennlizenz, was eigentlich nur zu Beginn oder spätestens Mitte der Saison Sinn ergibt, oder aber man kann mit einer Tageslizenz starten. Die kostet einschließlich Startgebühr über 40 Euro, was viele Interessenten von einer Rennteilnahme abhält“.

Trotzdem wahrte der RV Dudenhofen mit einigen Fahrern die zwei Starts. Grelaks Zöglinge schnitten wie folgt ab: In Reutlingen-Betzingen kam Even Gast in der Altersklasse 9/10 Jahre auf Platz 15, Nikolas Merckel wurde in der Klasse 13/14 Jahre Zwölfter, Emily-Sophie Renz gewann die Klasse 15+ weiblich; in Nußdorf-Eberdingen war Even Gast Zehnter, Neueinsteiner Tim Krüger in der Klasse 9/10 Jahre Sechster, Emily-Sophie Renz in der hier männlich besetzten Klasse 15+ Fünfte.

Trainer Michael Grelak sagt hierzu: „Leider gibt es auch für 2022 noch keinen fixen Rennkalender. Ob der BaWü-Cup in der nächsten Saison mit etwa neun Veranstaltungen ausgetragen wird, ist derzeit offen. Die BMX- Bundesliga, an der ebenfalls Dudenhofener teilnehmen, soll auf fünf Wochenenden mit je zwei Läufen ausgeweitet werden.“ Jedoch gebe es auch hier weder genaue Termine noch mögliche Austragungsorte, erklärt Grelak.