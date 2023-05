Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren 1 des TC Römerberg setzten am Samstag ihr Spiel in Haßloch fort, wo nach den Einzeln (3:3) noch die Doppel gespielt wurden. Robbin Engisch/Tobias Schwarz gewannen 6:1, 6:2, was aber nicht reichte, da die anderen beiden Doppel 6:0, 7:5 und 6:3, 7:5 zum 4:5-Endergebnis verloren. Am Sonntag gab’s kampflos die Punkte, weil GW Frankenthal nicht antrat.

Die erste Damenmannschaft startete in Merzalben in der B-Klasse erfolgreich in die Medenrunde. Nach langer Anfahrt belohnte sich die Mannschaft mit einem fast perfekten Spieltag. Fünf von sechs