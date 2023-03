Acht parallele fünfte Klassen wird es im kommenden Schuljahr am Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer geben – so viele wie noch nie. Das ist das Ergebnis der Anmeldungsphase, über das die Stadt jetzt informiert hat. Mit 217 künftigen Fünftklässlern liegt das „Purrmann“ weit vor den anderen Schulen – und steht vor Raumproblemen, wie Leiter Ronny Wolf bestätigt. „Wir machen es möglich, aber es ist nicht ganz einfach.“ Klar sei schon, dass Oberstufenkurse vereinzelt in Räume des Studienseminars und des Pfalz-Kollegs ausweichen müssten. Auch das Schwerd-Gymnasium stelle einen Raum ab, sei aber ebenfalls beengt.

Das Doppelgymnasium sei früher für kleinere Schülerzahlen ausgelegt gewesen, betont Wolf. Ablehnen könne er jedoch keine angemeldeten Schüler; wenn Schülerströme anders „gelenkt“ werden sollten, müsste das Land – das auch die Lehrer zuweist – eingreifen. Insgesamt seien für Speyer steigende Zahlen von Gymnasialschülern prognostiziert. Damit müsse sich die Stadt als Schulträger auseinandersetzen. Die Verwaltung sieht diesen Handlungsbedarf und ordnet auf Anfrage ein: „Für dieses Jahr sind die Räumlichkeiten geklärt, allerdings ist mit dieser Anzahl auch die Obergrenze erreicht. Künftig kann und wird es daher keine Steigerungen an diesem Standort geben.“ Zu Möglichkeiten, in Zukunft daran etwas zu ändern, seien Gespräche geplant.

Die weiteren Anmeldezahlen der weiterführende Schulen: Schwerd-Gymnasium 120, Gymnasium am Kaiserdom 81, Edith-Stein-Gymnasium 80, Nikolaus-von-Weis-Gymnasium 84, Burgfeldschule 26, Siedlungsrealschule plus 57. Die Grundschulen erwarten neue Erstklässler: Siedlungsgrundschule 88, Zeppelinschule 115, Salierschule 75, Grundschule im Vogelgesang 60, Freie Reformschule 21, Klosterschule 26, Woogbachschule 128.