Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, wird am Donnerstag, 8. Juni, in Speyer wieder gemeinsam mit allen Gemeinden gefeiert. Wie das Bistum mitteilt, beginnt der Reigen um 9 Uhr mit einem festlichen Pontifikalamt in der Kirche St. Joseph. Hauptzelebrant ist Bischof Karl-Heinz Wiesemann, die Predigt hält Weihbischof Otto Georgens. Von St. Joseph aus folgt eine Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße zum Kaiser- und Mariendom. Dort wird eine Statio gehalten, mit dem feierlichen „Te Deum“ und dem eucharistischen Segen zum Abschluss. Im Gegensatz zu früher wird der Umzug vor dem Dom enden und nicht in der Kathedrale. Musikalisch gestalten der Chor der Domgemeinde und der Kirchenchor St. Joseph den Gottesdienst, die Prozession wird gestaltet von den Dombläsern. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub, die musikalische Gesamtleitung hat Monika Keggenhoff. Im Anschluss an die Prozession sind alle Teilnehmer eingeladen zur Reunion ab circa 11 Uhr im Hof des Klosters St. Magdalena.