Bei Verkehrskontrollen im Speyerer Stadtgebiet hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt.

An seinem Auto nachbessern muss dem Bericht zufolge ein 20-Jähriger, der am Mittwoch, 16.35 Uhr, im Schillerweg gestoppt wurde. Vorwurf: unerlaubte Änderungen am Pkw ohne Erlaubnis des Tüv. Sei seien ein Sportfahrersitz eingebaut, die Rückbank entfernt sowie Änderungen am Fahrwerk, an den Rädern und an der Abgasanlage erfolgt. Verfahren eingeleitet wurden laut Bericht außerdem gegen einen 28-jährigen Autofahrer, der unter Cannabis-Einfluss durch die Wormser Landstraße fuhr, sowie 32- und 28-jährige Männer, die in der Straße Am Woogbach und in der Wormser Landstraße auf E-Rollern ohne Versicherungsschutz unterwegs gewesen seien.