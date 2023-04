Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Oberligist TuS Mechtersheim am Mittwochabend, 19.30 Uhr, im Verbandspokal in Idar-Oberstein aufläuft, kommen bei Trainer Ralf Gimmy viele Erinnerungen hoch. Das Stadion Im Haag hat einige historische Spiele erlebt.

Angesprochen auf den 21. Mai 2005 erinnert sich TuS-Trainer Ralf Gimmy sofort. „Es war unsere erste Saison in der Oberliga. Am letzten Spieltag mussten wir in Idar-Oberstein gewinnen, um nicht abzusteigen“,