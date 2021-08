Was, wenn Corona vorbei ist und die Arbeit floriert? Dann fehlen die Fachkräfte, die nach Hause geschickt wurden. Das haben Andreas Gaa und Thomas Seiler vom Betriebsrat der PFW Aerospace vor Augen. Deshalb kämpfen sie aktuell um jeden Beschäftigten. „Gutsle“ allein reichen ihnen nicht.

Das Freiwilligenprogramm, das im Unternehmen gerade aufgelegt und unterschrieben wurde, geht dem Vorsitzenden des PFW-Betriebsrates und seinem Stellvertreter gegen den Strich. „Es kommt zu früh“, betont Gaa. 125 Personen sollen durch das Programm wegbrechen, über einen Zeitraum von vier Jahren. „Dann fehlen uns die Fachkräfte, wenn wir die Arbeit wieder hochfahren können“, nennt Seiler die Bedenken. In den vergangenen 40 Jahren bei den PFW hat er einige Krisen er- und überlebt. Immer wieder kam nach dem Tiefgang der Höhenflug.

„Eine Ausbildung zum Facharbeiter dauert dreieinhalb Jahre“, macht Seiler deutlich. Fehle Personal, würden Leiharbeiter eingestellt, worunter wiederum zunächst die Qualität leide, spinnt Gaa den Kreislauf weiter. Gerade im Mai 2020 sind 50 Leiharbeiter zügig aufgrund der Corona-Krise abgemeldet worden. „Die Befristeten laufen monatlich aus“, fügt Gaa an. Mit gut 200 Beschäftigten weniger rechnet er Ende 2020. Derzeit sind etwa 1600 im Werk tätig. PFW Aerospace ist nach wie vor größter Arbeitgeber in Speyer, so Gaa.

Damit das so bleibt und die Zukunft des Unternehmens gesichert werden kann, will der Betriebsrat die Politik fordern. Der erste runde Tisch mit SPD- und IG Metall-Vertretern ist während Corona gelaufen. „Das werden wir mit wechselnden Personen 2021 fortführen“, kündigt Gaa an. Sein Ziel: „Qualifizierung starten, Arbeitsplätze erhalten beziehungsweise Arbeitspakete schnüren.“

Die Luftfahrtbranche sehen Gaa und Seiler in Deutschland stiefmütterlich behandelt. In Frankreich oder in den USA habe diese einen ganz anderen Stellenwert, werde entsprechend finanziell vom Staat gefördert. Das wünschen sich beide auch für die PFW Aerospace. Glück im Unglück hatte PFW, kurz vor dem Lockdown noch den Vertrag mit Hutchinson in trockene Tücher zu bekommen. Die Übernahme war gerade perfekt, als die Schotten dichtgemacht wurden. „Zwei Wochen später und der Vertrag wäre zerrissen worden“, weiß Gaa

Das Freiwilligenprogramm ist für die Arbeitnehmervertreter das Damoklesschwert über dem Betrieb. „Wir haben andere Instrumente wie Kurzarbeit“, meint Gaa. „Die gibt es nur in Deutschland“, lobt er in dem Fall. Er weiß, dass ohne diese Riesenprobleme entstehen. Gaa und Seiler kämpfen daher um jeden Mitarbeiter, der einen befristeten Vertrag hat. Im Dezember ist wieder Polit-Runde. Dann kommen OB Stefanie Seiler und Ministerpräsidentin Malu Dreyer. beide von der Arbeiterpartei SPD.

Zur Sache: Nur gemeinsam durch die Krise

Gemeinsam durch die Krise – das Signal will der Betriebsrat der PFW Aerospace aussenden. Die Verantwortlichen setzen derzeit alles daran, eine Betriebsversammlung auf die Beine zu stellen. Am 24. September hat es funktioniert – mit viel technischem und logistischem Aufwand. „Hygiene ohne Ende“, wirft Andreas Gaa ein. Für eine Veranstaltung, für die in der Vergangenheit ein Zelt ausreichte, musste nun ein komplett neues Konzept aufgestellt werden.

Es sieht vor, die Mitarbeiter dabei in mehrere Hallen aufzuteilen. 250 Kollegen durften ins Zelt, weitere Bedienstete blieben in Besprechungsräumen. Große Beamer übertrugen das Geschehen live auf Leinwände. „Das war ein Riesenkraftakt für die IT“, betont Gaa. Er ist dankbar, dass die Technik es hinbekommen hat

„Die Betriebsversammlung war wichtig, weil die Belegschaft verunsichert war. Alle haben gesehen, dass immer wieder Leute gehen müssen“, erklärt Gaa die Problematik.

Der Zusammenhalt müsse weiter gestärkt und die Politik ins Boot geholt werden, fordert der Betriebsratsvorsitzende in dieser Situation mit Nachdruck. „Dann kommen wir mit der Belegschaft durch die Krise“, meint Gaa. xsm