73,6 Prozent der Teilnehmer am Bürgerentscheid in Otterstadt am Sonntag sind gegen die Nutzung von Ackerflächen auf Gemarkung der Gemeinde für das Wohn- und Gewerbegebiet „Pionier-Quartier“. In Speyer wird das Ergebnis an nicht ganz unerheblicher Stelle begrüßt.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass unser Einsatz offenbar etwas bewirkt hat“, sagt auf Anfrage Sebastian Fischer, Sprecher des Fuhr- und Ackerbauvereins Speyer, dem auch Otterstadter