Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um Kulturberichterstattung in einer Zeit, in der so gut wie keine Kulturveranstaltungen vor Publikum möglich sind.

Normalerweise endet ein altes und beginnt ein neues Jahr mit Musik, nicht nur in Berlin und Wien, sondern auch in Speyer, wo festliche Klänge an Silvester und Neujahr die Gedächtniskirche und den Dom erfüllen. Die betreffenden Konzerte sind denn auch für die Zeitung ein Gegenstand der Berichterstattung in Text und Bild. In Zeiten der Pandemie war an diesem Jahreswechsel nichts dergleichen möglich. Silvester- und Neujahrskonzert mussten abgesagt werden. Auch sonst ist es derzeit still in den einschlägigen Veranstaltungsorten. Ein wenig Kirchenmusik gab es in gottesdienstlichem Rahmen an Silvester und Dreikönig im Dom, aber live nur für einen kleinen Kreis, sonst nur für die Zuschauer des Live-Streams.

Ja, das Streamen. Das hat auch der Redaktion neue Erfahrungen beschert und neue Tätigkeitsfelder beschert. So haben wir im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr die gestreamten städtischen Kulturveranstaltungen (einschließlich der digitalen Kulturnacht Anfang Juni) zum Thema gemacht – und gerne hätten wir das auch beim „Xmas Special“ vor Weihnachten gemacht, das dann aber leider selbst ohne Publikum nicht möglich war. Hoffen wir, dass das auf den Advent 2021 verlegte Festival dann auch wieder in „früher“ bekannter Form mit Publikum ausgetragen werden kann.

Symbol für Systemrelevanz der Kultur

Seit dem neuerlichen Lockdown sind ja gottesdienstliche Veranstaltungen mit Musik die einzige Chance für quasi konzertante Darbietungen – und im Dezember gab es in den Speyerer Kirchen einige sehr bewegende davon. Davon verbieten sich „klassische Musikkritiken“ in der Zeitung, denn die Funktion der Musik ist in diesem Rahmen allein Gotteslob und Gebet. Und darüber kann nicht geurteilt werden.

Aber von dem, was davon zum Ausdruck kam, wollten wir sie doch unterrichten und wollen das auch weiter tun. Allein schon als Zeichen der Hoffnung auf bessere Zeiten – und als Symbol für die Notwendigkeit von Kunst und Kultur.

