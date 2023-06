Im Traditionsrestaurant „Zum Alten Engel“ in der Mühlturmstraße wird ab Juli wieder aufgetischt. Die neue Betreiberin ist in der Domstadt keine Unbekannte. Sie kommt vom Binshof.

Nicole Weigold (48) zieht vom Binsfeld in die Innenstadt. Die gelernte Restaurantfachfrau mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Branche eröffnet am Samstag, 1. Juli, das Restaurant „Zum Alten Engel“ in der Mühlturmstraße neu. Sie war bisher für das „Noche Mediterranea“ im Lindner Hotel & Spa Binshof zuständig. Dort sei nach drei Jahren der Pachtvertrag ausgelaufen. Sie mache jetzt „den nächsten Schritt“, so die seit mehr als 20 Jahren in Waghäusel lebende Weigold, die von einer „wunderschönen Zeit“ im Binshof spricht.

Im „Engel“ will sie „das Thema Wein hervorheben“, wie es der Tradition des Hauses entspreche. Darüber hinaus werde ihr Team „angemessen kochen“. Sie verstehe darunter Elemente aus der pfälzischen und mediterranen Küche, „ein bisschen exklusiver angerichtet“, preislich im mittleren Segment. Der Chefkoch komme wie die meisten ihrer neun Mitarbeiter aus Spanien, sagt Weigold. Sie habe mit diesem Team schon im „Noche Mediterranea“ zusammengearbeitet, das stärker spanisch ausgerichtet war. Die kulinarische Note des beliebten Urlaubslandes werde aber auch am neuen Standort erkennbar bleiben.

Ausstattung bleibt gleich

Sie könne die Räume ohne große Änderungen beziehen und werde alle Gastronomiebereiche, die an das Hotel „Goldener Engel“ angrenzen, bespielen, berichtet Weigold. Dazu gehört neben dem Restaurant die Weinbar „Zwischen den Engeln“. Geöffnet wird montags bis freitags um 17 Uhr, an Wochenenden um 12 Uhr. Die Küche ist bis 22 Uhr, an Freitagen und Samstagen eine Stunde länger, geöffnet. Reservierungen seien bereits unter Telefon 0176 65606362 möglich.

„Ich bin sehr glücklich, dass Frau Weigold auf uns zugekommen ist und sich die Nachfolgelösung glücklich ergeben hat“, sagt Paul Philipp Schaefer von der Eigentümerfamilie. Er hatte die Abschiede der vorherigen Pächter bedauert und hätte sich auch eine umfassendere Zusammenarbeit mit Zwischenmieter Volker Heß vorstellen können. Dieser habe wegen der angespannten Situation in der Branche allerdings nicht ausreichend Küchenpersonal gefunden und deshalb nur die Bar mit einem „Pop-up“-Konzept betreiben können. „Es war eine sehr angenehme Zeit“, ordnet Schaefer die rund acht Monate ein.

Pächterwechsel auch 2020

Im „Alten Engel“ hatte sich 2020 Philipp Rumpf als langjähriger Gastwirt, 2022 dann auch die Familie Niederbremer als dessen Nachfolger verabschiedet. Als Ursache bei den Niederbremers waren gesundheitliche Probleme angeführt worden. Im Binshof-Hotel war das „Noche Mediterranea“ eines von zwei Restaurants. Das zweite sei normal in Betrieb, für Weigolds Einheit soll es Betreiber Lindner zufolge eine Nachfolgelösung geben.