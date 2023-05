Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Papierschöpfen ist als sehr altes Handwerk fast in Vergessenheit geraten. Doch in einer kleinen Werkstatt in Speyer lassen Jana Stets und Pascal Nitsche diese Kunst wieder aufleben. Sie haben dafür das Gewerbe Heylittlegreen angemeldet und sich etwas Einzigartiges überlegt.

Geschöpft werden nicht irgendwelche Blätter: In die Fasern der Papiere wird Saatgut eingearbeitet, sodass bei richtiger Handhabung und Pflege nach einiger Zeit kleine Pflanzensprosse herauswachsen.