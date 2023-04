Die „Domweine“ gehören zu den Verkaufsschlagern des Dombauvereins. Der Erlös fließt in den Erhalt der romanischen Kathedrale. Jetzt wurde der neue Jahrgang der Öffentlichkeit vorgestellt.

Einer der beliebtesten Termine des Dombauvereins im Jahreslauf ist ohne Frage die Präsentation der Domweine. Diese besonderen Tropfen, jeweils ein Rotwein und ein Weißwein – auch ein Winzersekt gehört zum Sortiment, der allerdings nicht eigens präsentiert wird –, werden in einer internen Verkostung durch den Vereinsvorstand ausgesucht. Nach der offiziellen Präsentation sind sie im Dompavillon und an anderen Weinverkaufsstellen erhältlich. Die Etiketten hat der Dudenhofener Künstler Oliver Schollenberger gestaltet. Vom Verkaufspreis, derzeit 7,50 Euro, gehen 2 Euro an den Dombauverein.

In einer kleinen Feierstunde im Historischen Ratssaal drängten sich gut gelaunte Mitglieder, die die Gelegenheit nutzten, die ausgewählten Weine selbst zu probieren. Fingerfood, serviert vom Ratskeller, steuerte dazu eine kulinarische Grundlage bei.

„Woibischof“ reimt

Gottfried Jung, Vorsitzender des Dombauvereins, begrüßte die Gäste. Auch Weihbischof Otto Georgens sprach ein Grußwort, sogar in Reimen – und hatte offensichtlich nichts dagegen, als „Woibischof“ apostrophiert zu werden. Danach erzählte Pfarrer Albrecht Effler in einem launigen Vortrag von Wein, der in der Bibel erwähnt wird, angefangen vom ersten Winzer Noah, der gleich nach der Sintflut einen Weinberg anlegte, bis zum Weinwunder auf der Hochzeit zu Kana. Efflers Urgroßvater war, wie er nicht ohne Stolz bemerkte, Gründungsmitglied des Deidesheimer Winzervereins, des Lieferanten des weißen Domweines.

Die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler, die mit den Weinprinzessinnen Sandra Eder und Lea Lechner erschienen war, stellte die Weine vor: einen Riesling Deidesheimer Hofstück 2022 vom Winzerverein Deidesheim, der durch seinen Geschäftsführer Steven Kärgel vertreten wurde. Und als Rotwein einen Cabernet Sauvignon 2022 Edesheimer Rosengarten vom Weingut Werner Anselmann, dessen Geschäftsführer Ralf Anselmann erschienen war. Beide trockene Weine überraschten mit Fruchtigkeit.

Geld für Sanierungsarbeiten

Die Domweine sind wichtige „Dombausteine“ des Dombauvereins. Vom Geld, das er mit ihrem Verkauf erwirtschaftete, konnte der Verein im vergangenen Jahr die Renovierungsarbeiten an der Vierungskuppel des Doms mit 70.022 Euro unterstützen. Mit weiteren 6343 Euro beteiligte sich der Verein an Reparaturarbeiten, nachdem in November 2021 ein Eisenkeil aus einer Fensterlaibung des Mittelschiffs heruntergefallen war.

Schecks in Höhe von 6500 Euro vom Winzerverein Deidesheim und 7000 Euro vom Weingut Anselmann aus den Verkäufen des vergangenen Jahres überreichten die beiden Geschäftsführer. Die Feierstunde wurde musikalisch umrahmt von einem Streichquartett der Städtischen Musikschule mit Judith Schweizer und Carl Münchbach (Violine), Johannes Malpricht (Viola) sowie Frieda Münchbach (Cello).