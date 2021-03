Die Stadt Speyer verschärft die Maskenpflicht. Sie gilt seit Mitte November schon in der Maximilianstraße und umliegenden Straßen. Ab Montag wird sie nach Mitteilung der Verwaltung auf die Gilgenstraße in der Innenstadt und den Berliner Platz in Speyer-West ausgeweitet.

„Es handelt sich beim Berliner Platz um einen zentralen, häufig stark frequentierten Platz. Wie der Kommunale Vollzugsdienst bei seinen Kontrollen in den letzten Wochen feststellen musste, wurden auf dem Platz die Abstandsvorschriften regelmäßig nicht eingehalten beziehungsweise konnten aufgrund des großen Besucheraufkommens auch nicht eingehalten werden. Da sich vor Ort ein Spielplatz befindet, verlassen viele Eltern den Spielplatzbereich, um in unmittelbarer Nähe ohne Maske und zum Teil in Gruppen zu verweilen“, begründet in der Mitteilung Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Entscheidung, die mit einer veränderten und bis Sonntag, 28. März, verlängerten städtischen Allgemeinverfügung verpflichtend gemacht werde.

Stadt sieht „große Herausforderungen“

Seiler verweist außerdem auf die Lockerungen des Landes vor allem im Einzelhandel ab Montag, die in Zusammenhang mit den gefährlichen Virusmutanten die Stadt „vor große Herausforderungen“ stellten. Auch deshalb sei die Maskenpflicht eine erforderliche Schutzmaßnahme. Kontrollpraxis des Ordnungsamts ist bisher, dass es bei Maskenverstößen die Passanten zuerst belehrt und im Wiederholungsfall auch 50-Euro-Bußen verhängt.