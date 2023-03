Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jerry Greif will dabei sein, wenn Stolpersteine für seine Urgroßeltern Hermann und Sophie Hirsch vor dem Haus in der Maximilianstraße 31 verlegt werden. Er ist dafür eigens aus den USA angereist. Ellen Korelus-Bruder hat den 72-Jährigen kurz vor der Verlegung nach den Gründen gefragt und danach, warum er so gut Deutsch spricht und zwei Pässe besitzt.

Herr Greif, Sie waren als Kind und zuletzt 2015 in Speyer. Was hat sich verändert?

Neu ist, dass ich alleine gekommen bin. Verändert hat sich dramatisch, wie