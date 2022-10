In den Top Ten hat Alexander Salonek (Speyer) den Bundesendlauf im ADAC-Rookies-Cup in Ampfing beendet. Nach schwächeren Trainingsläufen kam im Qualifying zunächst Pech dazu, als Regen einsetzte und sich die Reifenwahl als falsch erwies.

Von Startplatz neun fuhr Salonek im ersten Wertungslauf schon einen Platz nach vorne, im zweiten zwei weitere. Am zweiten Tag kamen die Ränge sieben und neun dazu. Am Wochenende steht in Friedrichshafen das Bundesfinale im ADAC-Jugend-Kart-Slalom an.