Bei einem Sechs-Stunden-Rennen am Samstag im belgischen Spa-Francorchamps fuhren die beiden Piloten vom ADAC Pfalz, Danny Märtz (Dudenhofen) und Marvin Fritz, auf das Podium und feierten damit erstmals in der Geschichte des ADAC Pfalz einen Doppelerfolg.

Langstrecken Vizeweltmeister Fritz/YART Yamaha reiste eigentlich nur zu Testzwecken an, da die Strecke 2022 zum WM-Programm gehört. Er trat mit einem Yamaha R 1- Serienmotorrad an. Teamkollege Karel Hanika (Tschechien) fiel durch eine kurzfristige Operation aus, so dass sich für Märtz die Chance ergab.

Im Qualifying landeten die beiden auf Position zwei hinter BMW-Superbike-Werksfahrer Markus Reiterberger. Im Sechs-Stunden-Rennen fuhren sie in ihrer Kategorie trotz einer Zeitstrafe und dem verzögerten Start aus der Boxengasse wieder auf Platz zwei.

In der Gesamtwertung bedeutete dies Rang drei. Fritz: „Für Danny war die Gelegenheit wie Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. Wir haben prima kooperiert.“