Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto am Mittwochabend auf der Kurt-Schumacher-Straße leicht verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Zweirad aus Richtung Iggelheimer Straße in Richtung Woogbach unterwegs gewesen, als ein 55-Jähriger mit seinem Auto von Im Erlich aus auf die Kreuzung der Kurt-Schumacher-Straße fuhr. Der Autofahrer habe den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen, beide Fahrzeuge haben sich berührt und der Motorradfahrer sei daraufhin ins Schlingern gekommen. Laut Polizei prallte der 57-Jährige mit seinem Zweirad gegen einen Pfosten und den Mast der Ampel. Er habe Prellungen erlitten und sei zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 12.000 Euro, das Motorrad musste abgeschleppt werden.