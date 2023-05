Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2021 ist für Michel Adam abgehakt. Der Frankenthaler in Diensten des JSV Speyer will es noch mal wissen und richtet sein Leben in den kommenden Jahren komplett nach dem Sport aus. 2022 stehen EM, Universiade und WM an. Das Fernziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Damit das klappt, muss er seine Ernährung in den Griff bekommen.

Erst beim Lesen der Mitschrift fällt die Doppeldeutigkeit der Antwort auf die Frage auf, ob Michel Adam denn zufrieden ist mit dem Jahr 2021: „Man muss Abstriche machen“, sagt er. Beim Telefonat