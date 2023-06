2012 wurde PalatinaKlassik gegründet. Das große Jubiläumskonzert mit Händels Oratorium „Der Messias“ ist nun endlich am Sonntag, 18. Juni, in St. Otto in Speyer-West.

Mit dem Konzert am 18. Juni um 16 Uhr bespielt PalatinaKlassik einmal mehr die Kirche St. Otto in Speyer-West. Zur Aufführung gelangt mit dem Oratorium „Messias“ eines der meist gespielten Werke von Georg Friedrich Händel.

Es musizieren das PalatinaKlassik-Vokalensemble, der Philharmonische Chor an der Saar und die PalatinaKlassik-Kammerphilharmonie. Mit Ekaterina Kuridze, Sopran, Victoria Real, Alt. Daniel Wagner, Tenor, und Heikki Kilpeläinen, Bass, konnte ein renommiertes Solistenensemble gewonnen werden. Die Gesamtleitung hat Leo Kraemer.

Eigentlich sollte in St. Otto Ende April eine Trilogie von „Messias“-Aufführungen starten, doch nach der Verlegung des Speyerer Konzerts auf den kommenden Sonntag ist es nun das Finale der drei Konzerte mit dem berühmten Werk. Nun kann also endlich mit etwas Verspätung das Jubiläum von PalatinaKlassik am Gründungsort mit einem großen Konzert gefeiert werden.

Ovationen im Stehen

Bei den ersten beiden „Messias“-Aufführungen wurden noch andere Jubiläen gefeiert – und bei beiden Konzerten war das Publikum hellauf begeistert und spendete großen, langanhaltenden Beifall im Stehen.

Beim Konzert in der Kirche St. Laurentius in Schwalbach-Hülzweiler im Saarland am 21. Mai wurde nachträglich das 60-jährige Bestehen des Philharmonischen Chors an der Saar gefeiert. Zahlreiche Konzertmessen und Oratorien aller Stilepochen brachten dem Philharmonischen Chor große Erfolge im In- und Ausland. Gegründet wurde der Chor 1960 unter dem damaligen Pianisten und späteren Professor an der Musikhochschule Saarbrücken, Robert Leonardy. Er entstand aus den Mitgliedern des ehemaligen Kirchenchores Cäcilia Hülzweiler. 1969 übernahm Leo Kraemer die musikalische Leitung des Chores und entwickelte ihn zu einem anerkannten Oratorienchor. Auf dem Foto oben steht Leo Kraemer mit türkisfarbenem Schal in der Bildmitte, die vierte Person links von ihm in der ersten Bankreihe ist Chorgründer Robert Leonardy.

Immer wieder in Eußerthal

Das Konzert am Pfingstmontag in der ehemaligen Klosterkirche in Eußerthal feierte auch 875 Jahre Kloster Eußerthal. Seit Jahrzehnten konzertiert Leo Kraemer schon hier – und auch für PalatinaKlassik ist der romanische Kirchenbau eine alljährlich bespielte Adresse. Es existiert heute nur noch ein Teil der einstigen Klosterkirche, die zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstand, mit Chor, Querhaus und einem Joch des Langhauses.

Das nächste Konzert von PalatinaKlassik in der ehemaligen Klosterkirche in Eußerthal wird dann das traditionelle Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag sein.

Im März dieses Jahres war Leo Kraemer als Chefdirigent des Kammerorchesters der St. Petersburger Philharmoniker wieder in der Stadt an der Newa und dirigierte dort ein Programm mit Schuberts dritter und Beethovens zweiter Sinfonie sowie Mozarts Oboenkonzert. Weitere Konzerte unter Leitung dort sind geplant, unter anderem 2024 zur 300-Jahrfeier von Bachs Johannes-Passion.

Hochrangige Musikereignisse

Im Mai 2012 wurde der gemeinnützige Verein „Förderkreis PalatinaKlassik e. V.“ mit dem Ziel ins Leben gerufen, Kunst und Kultur durch hochrangige Musikereignisse auch im Sinne der Völkerverständigung zu fördern. Insbesondere mit Konzerten in der Pfalz, in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie in den grenzüberschreitenden Regionen Saar-Lor-Lux und dem Elsaß möchte PalatinaKlassik das kulturelle Geschehen bereichern. Dabei verfolgt PalatinaKlassik mit seinen Ensembles PalatinaKlassik-Vokalensemble, PalatinaKlassik-Brassensemble, PalatinaKlassik-Barockensemble und PalatinaKlassik Kammerphilharmonie ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Vorsitzender des Vereins ist der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Kulturausschusses im Landtag Michael Wagner (CDU) und der musikalische Leiter ist Leo Kraemer.

Info

Karten für den „Messias“ am Sonntag, 18. Juni, um 16 Uhr in St. Otto in Speyer gibt es zu 25 Euro (Schüler und Studenten 18 Euro) unter palatinaKlassik@t-online.de oder 06232 36225, über das Reservix-Ticketportal und an der Tageskasse.