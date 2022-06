Das Restaurant „Schmidts Deli“ wird am Montag, 27. Juni, Schauplatz einer Mini-Messe auf der verschiedene Mehrwegverpackungssystem vorgestellt werden. Mit dabei ist auch Besuch vom Mainzer Klimaschutzministerium.

„Essen und Getränke in Mehrweg“ lautet das offizielle Motto der Veranstaltung, die zwischen 10 und 12 Uhr im Restaurant im Industriehof stattfinden wird. Der Ort ist nicht zufällig gewählt: „Schmidts Deli“ ist das erste Restaurant der Stadt, das das Mehrwegsystem des Anbieters Vytal eingeführt hat. Die Idee zu der Veranstaltung hatte Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). „Bei rund 350.000 Tonnen jährlich in Deutschland anfallendem Verpackungsmüll im Bereich der Einweg und To-Go-Verpackungen wird schnell klar, warum der verpflichtende Einsatz von Mehrwegverpackungen ab 2023 im Sinne von Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz längst überfällig war“, kommentiert Münch-Weinmann den Anlass der Veranstaltung. Ab 2023 soll eine bundesweite Mehrwegpflicht für Gastrobetriebe in Kraft treten, die Essen ausliefern oder zum Mitnehmen anbieten. „Wir möchten den Interessierten daher mit hilfreichen Informationen, der Vorstellung von Alternativen und der Möglichkeit, Fragen zu stellen zur Seite stehen“, ergänzt sie.

Die Veranstaltung richte sich vor allem an die Gastronomie, Eisdielen und dem To-go-Bereich, ebenso an Supermärkte, Marktstände, Handwerksbetriebe, Kantinen, lokale Lieferdienste und Freizeitangebote. Dabei sollen auch die Anforderungen durch die ab 2023 geltende Mehrwegpflicht sowie verschiedene Systeme vorgestellt werden. Als Kooperationspartner sind Sylwia von Rechenberg vom Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz mit der Kampagne „Müll nicht rum“ und Dr. Anika Oppermann vom Mehrwegverband Deutschland dabei. Anmeldungen sind unter dem Stichwort „Mehrweg-Messe“ per E-Mail an nachhaltigkeit@stadt-speyer.de möglich. hest