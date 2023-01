Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienste am Montag kurz nach 11 Uhr: Sie wurden zur Brückenbaustelle zwischen Paul-Egell-Straße und Vogelgesang gerufen, weil dort ein Bauarbeiter verunglückt und eingeklemmt sein sollte. „Das hat sich vor Ort zum Glück nicht bestätigt“, berichtet Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann. Der Mann habe medizinische Probleme gehabt und mittels Drehleiter von einem Podest geholt werden müssen. Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Der Einsatz in dieser Größe inklusive Rettungshubschrauber wäre letztlich nicht nötig gewesen.

Die Paul-Egell-Straße war laut Eymann während des Einsatzes gesperrt. Auf Höhe des dortigen Lidl-Marktes beginnt die entstehende Radfahrer- und Fußgängerbrücke, die die B39 bis zum Bereich des Priesterseminars überspannt.