Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ hält im Corona-Jahr an ihrer Tannenbaumaktion in der Maximilianstraße fest. Sie soll sogar ausgeweitet werden auf die Altenheime in der Stadt, wie der Vorsitzende Peter Bödeker auf Nachfrage mitteilte. „Der Nachwuchs aus Kindertagesstätten und Schulen wird wieder für den Baumschmuck sorgen“, informiert er. Toll findet Bödeker, dessen Kopf die kreative Idee vor etlichen Jahren nach eigener Angabe entsprang, welche Ergebnisse die fantasievollen Basteleien ergeben. Im Zusammenspiel mit der neu angeschafften Weihnachtsbeleuchtung und unter Mitwirkung aller Gewerbetreibenden, ergänzt durch die zurzeit geplante Verteilung von Schaustellerständen in der Stadt, ist er optimistisch, den Bürgern ein angenehmes vorweihnachtliches Flair bieten zu können.