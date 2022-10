Erste Plätze haben Moritz und Wolfgang Weigelt vom TV Dudenhofen bei den Pfalz-Crosslaufmeisterschaften in Heltersberg belegt. Moritz benötigte für die etwa 8000-Meter-Langstrecke in der Altersklasse M35 33:21 Minuten, Wolfgang 42:32 min in der M60.

Auch die Geschwister Müller aus Mechtersheim liefen für LG Rülzheim zum Sieg über 3,1 km. Tim setzte sich bei der M14 schon früh ab und gewann in 10:06 min mit vier Sekunden Vorsprung. Max setzte sich bei den Zwölfjährigen mit einer Sekunde in 11:26 durch. Annika lag bei der U18 in 11:10 vorne und ließ dabei auch die Älteren der U20 hinter sich.