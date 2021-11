Seit Mitte Oktober liegt die Bewerbung der Stadt Speyer um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 beim Land vor. Für Montag ist der nächste Schritt angekündigt: Dann ist der sogenannte Bewerbungsbeirat zu Gast in Speyer, um sich in einem nichtöffentlichen Termin ein Bild vor Ort zu machen. Dem Beirat gehören nach Auskunft des zuständigen Landeswirtschaftsministeriums rund 30 Personen unter anderem aus den Bereichen Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau, Forst, Waldökologie, Klimawandel, Architektur, Stadtplanung, Tourismus, Naturschutz und Energie an. Dazu kommen Vertreter der Ministerien für Wirtschaft, Inneres und Umwelt, die beim Thema Landesgartenschau eine gemeinsame Arbeitsgruppe bilden.

Kriterien für den Zuschlag

In den rund dreistündigen Terminen hätten die sechs Bewerberkommunen jeweils die Möglichkeit, ihre Konzepte vorzustellen. Kriterien für den Zuschlag seien am Ende Themen wie Grünstrukturen und Städtebau, umweltfreundliche Mobilität, Inklusion, demografischer Wandel, Bürgerbeteiligung, Klimaschutzmaßnahmen, Nachhaltigkeit, Tourismus sowie Regionen-Entwicklung, so eine Ministeriumssprecherin. „Die Landesgartenschau soll der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung des Stadtgebiets dienen.“ Der Ausschluss der Öffentlichkeit bei den Ortsterminen sei im laufenden Wettbewerbsverfahren nötig, um eine Chancengleichheit zwischen allen Städten zu gewährleisten. Den Medien würden die Konzepte der Bewerber erst im kommenden Jahr vorgestellt. Eine Entscheidung über den Ausrichter ist im März 2022 geplant.

Die Stadt Speyer plant „ihre“ Schau im Bereich der Kurpfalzkaserne und der Klipfelsau sowie in Korridoren dazwischen. Sie erhofft sich große Stadtentwicklungseffekte und kalkuliert mit – zu großen Teilen geförderten – Kosten von 37 Millionen Euro.