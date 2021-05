Die drei Bibliotheken an den Standorten des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz – dazu zählen neben Speyer auch Zweibrücken und Koblenz – sind seit Montag wieder für Besucher geöffnet. Bisher konnten etwa in Speyer lediglich vorbestellte Bücher an der Ausleihe abgeholt werden. Ein Stöbern in den Abteilungen war aufgrund der hohen Inzidenzwerte nicht möglich. Nun ist das Arbeiten und Recherchieren vor Ort wieder möglich – in Koblenz und Zweibrücken allerdings eingeschränkt. An allen drei Standorten ist die Besucherzahl beschränkt, es gibt laut einer Pressemitteilung Zugangskontrollen und in dem Räumen gilt Maskenpflicht. Die Pfälzische Landesbibliothek in der Otto-Mayer-Straße in Speyer ist ab sofort montags bis donnerstags, 9 bis 16.30 Uhr, freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Bibliotheca Bipontina Zweibrücken steht für Besucher montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 15 Uhr offen.