Neustart.Speyer.Kultur: Unter diesem Motto legt die Stadt das öffentliche Kulturprogramm für den Juni vor, in dem in vielen Genres Angebote gemacht werden. Auch einen Ersatz für die Kulturnacht gibt es – einer, der Hoffnung zum Klingen bringt.

Schon im zweiten Jahr kann es keine Kulturnacht in der bekannten Weise mit der Beteiligung vieler Kulturinstitutionen aus Speyer und vielen Wegen der und zur Kunst geben. Aber gewandelt werden kann in begrenztem Stil doch. Am Freitag, 11. Juni, heißt es Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge. Im Kaiserdom, in der Gedächtniskirche, in der Dreifaltigkeitskirche, im Alten Stadtsaal und in der Heiliggeistkirche werden um 19 Uhr, 20.30 Uhr und 22 Uhr jeweils drei Konzertveranstaltungen angeboten. Die Besucher wählen aus fünf Angeboten im Voraus drei für sich aus.

Im Dom erklingen Orgelkonzerte von Georg Friedrich Händel und – womöglich als europäische Erstaufführung - dem zeitgenössischen kanadischen Komponisten Denis Bédard mit Domorganist Markus Eichenlaub und Streichern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Domkapellmeister Markus Melchiori. In der Dreifaltigkeitskirche spielt das Klavierduo Christine und Stephan Rahn Schumanns Klavierquintett op. 44 in der Fassung für Klavier zu vier Händen von Clara Schumann. Werke von Bach ergänzen das Programm.

Von Klassik bis Popmusik und von Prosa bis Lyrik

Im Alten Stadtsaal spielt die Gruppe Vellocet mit Roman Fischer (Drums), Mauritz Nagels (Guit/Voc) und Joshua Schwarz (Bass). Das alternative Trio ist geprägt von ihren Lieblingsbands aus den Sixties, Seventies, Eighties und Nineties. In der Gedächtniskirche treten Jimi Hering Retscher Experience featuring Robert Sattelberger auf. Klassiker der britischen Rocklegende Deep Purple stehen im Mittelpunkt des Abends. Manchmal nah am Original, gelegentlich ordentlich gegen den Strich gebürstet. Rjiner (Gesang & Rassel), Dr. Beutelspacher (Gitarre & Gesang), Robert Sattelberger (Tasteninstrumente), TC Debus (Kontrabass & Gesang) und Hering Cerin (Standschlagzeug & Verwirrung) spielen. In der Heiliggeistkirche stehen in einem Programm des Zimmertheaters die BasementBoys – Benedict Ziegler (Gitarre), der Neuschauspieler bei „Endgeil“ John Tischmeyer (Gesang & Klavier), Jakob Schwall (Bass) und Kilian Brecht (Schlagzeug) – auf der Bühne. Weitere Infos: www.speyer.de/hoffnungsklänge.

Zwei Tage später, am 13. Juni, startet die Reihe Speyer.Kultur.Klassik. Um 19 Uhr sind in der Gedächtniskirche (neo)barocke Kostbarkeiten mit Peter Jutz und Juliane Sauerbeck (Violine), Sarah Kaufmann (Oboe) und dem Heidelberger Kantatenorchester unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger zu erleben. „Timeline“ mit Werken von Mendelssohn, Astor Piazzolla und Arvo Pärt heißt es am 25. Juni um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Es spielt das Kurpfälzische Kammerorchester. Paul Erb (Violine) ist der Solist. Weitere Informationen im Netz unter www.speyer.de/kostbarkeiten und www.speyer.de/timeline.

Speyer.Lit mit Monika Helfer und Anne Weber

Im Juni geht es auch endlich los mit Speyer.Lit. Monika Helfer liest aus „Bagage“ und „Vati“ am Dienstag, 8. Juni, 20 Uhr, im Alten Stadtsaal. Der Spei’rer Buchladen ist der Kooperationspartner. Anne Weber liest aus „Annette, ein Heldinnenepos“ am Dienstag, 15. Juni, 20 Uhr, im Alten Stadtsaal. Weitere Infos: www.speyer.de/lit.

Karten

Vorverkauf über www.reservix.de, bei allen Reservix-VVK-Stellen und der Tourist-Information Speyer. Es gelten das Abstandsgebot, die Maskenpflicht (medizinische Masken) und die Testpflicht, wenn die Besucher noch nicht vollständig geimpft sind oder als genesen gelten. Alle Infos unter www.speyer.de/corona.