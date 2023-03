Reste-Essen der gehobenen Art hat es am Freitag vor den Notunterkünften Schlangenwühl und Industriestraße gegeben. „Cubanos“, die Köstlichkeit aus Kuba, bereiteten die Inhaber Nikolaos Troiannos und Yaniv Malkowsky im himmelblauen Peugeot-Foodtruck zu. Dazu gab es Pommes mit oder ohne Ketchup und Mayo.

„Cubanos“ gibt es seit 2016 in Speyer, 2019 kam der Bus samt mobiler Küche hinzu. „Seitdem war er dann auch kaputt“, berichtete Troiannos von so manchem Rückschlag. Doch weder die Tücken der Technik noch die Pandemie haben die Gastronomen entmutigt. Mittlerweile ist alles im Lot. Dem besonderen Mittagessen für Bedürftige steht nichts im Weg. „Dass wir unsere Cubanos hier ausgeben können, freut uns sehr“, beschrieb Troiannos seine Empfindungen beim Anblick der nach und nach etwa 80 Gäste. Geduldig warteten sie vor dem Sara-Lehmann-Haus auf das Gericht mit Fleisch oder Käse. „Was übrig ist, fahren wir in die Industriestraße“, sagte Troiannos.

Unterstützt von der Sozialen Anlaufstelle Speyer, der Stadt und einem Getränkehändler sei der Treff am Imbissstand zustande gekommen, so der Cubanos-Inhaber. Cola, Limo und Wasser wurden ebenfalls gespendet. Auch Heidi Schwind ließ es sich schmecken. Mit großem Appetit biss die Seniorin in ihr Sandwich. „So etwas habe ich noch nie gegessen“, sagte sie: „So lecker.“ Unter den ersten Kindern, die von der Schule nach Hause kamen, war Carina. Sie nahm „Pommes mit allem“, einen Fleisch-Cubanos und eine Limo. Ein solche Mittagessen könnte es, wenn es nach ihr ginge, jeden Tag geben. kya