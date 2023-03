Bei den Konzerten am Nachmittag im Historischen Ratssaal treten in diesem Jahr Tatjana Worm-Sawosskaja, das Duo Harfenzauber, „Klezmers Techter“ und Miriam und Walter Ast auf.

Insgesamt vier Veranstaltungen stehen dieses Jahr auf dem Programm der kostenfreien Konzertreihe im Historischen Ratssaal der Stadt Speyer.

Mit der international gefragten Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja startet die Reihe am Mittwoch, 15. März, um 15 Uhr im Historischen Rathaus hochkarätig. „Frauengeschichten“ – so der Titel des für Worm-Sawosskaja typischen dreidimensionalen Formates (Klaviermusik, Moderation und Bildprojektion). Die Stipendiatin des Deutschen Musikrates und der Richard-Wagner-Gesellschaft spielt Werke von Frédéric Chopin und Franz Liszt, die sie mit Geschichten über die Musen, Lebensgefährtinnen und Förderinnen der beiden Komponisten untermalt sowie mit passenden Bildprojektionen veranschaulicht. Auf diese Weise wird die klassische Musik für alle Zuhörenden verständlich und zugänglich.

„Klezmers Techter“

Am Mittwoch, 10. Mai, um 15 Uhr entführen Melanie und Ulrich Knopp alias das Duo Harfenzauber in die Klangwelt der Harfe. Sie spielen knackige Kreationen aus Irland, temperamentvollen Flamenco, zarte Balladen sowie Filmmusik.

Nach der Sommerpause geht es am Mittwoch, 25. Oktober, um 15 Uhr im Rahmen der SchUM-Kulturtage weiter mit den „Klezmers Techter“. Die drei Musikerinnen traten auf Einladung von Giora Feidman bereits mehrfach mit großem Erfolg in Israel auf. In ihrem Programm „Ava Olam“ erklingen neben freien Improvisationen auch traditionelle Interpretationen jiddischer Musik: ein facettenreiches Mosaik aus wehmütiger Sehnsucht und unbändiger Lebensfreude.

Miriam und Walter Ast

Zum Abschluss der Konzertreihe am Mittwoch, 6. Dezember um 15 Uhr lenken die gefühlvoll von Miriam und Walter Ast interpretierten Lieder den Blick hoffnungsvoll auf die Buntheit und Vielfalt der Welt. Die Jazzsängerin und der Pianist präsentieren neben Songs und Instrumentalstücken auch jahreszeitliche und vorweihnachtliche Beiträge.

Musik kann die Lebensqualität steigern. Sie kann ablenken, entspannen, aufmuntern und Menschen zusammenführen. Viele Konzerte finden allerdings am Abend statt, zu einer Zeit, zu der viele Senioren nicht mehr unterwegs sein möchten oder können und deshalb auf die Veranstaltung verzichten. Dieser Verzicht steht für einen Verlust an Lebensqualität. Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ soll daher allen die Möglichkeit geben, Musik in ihrer Vielfalt zu genießen.

Der Historische Ratssaal ist mit einem Fahrstuhl über die städtische Galerie im Kulturhof Flachsgasse zu erreichen. Personen, die diesen benutzen möchten, melden sich bitte beim Kulturbüro, damit eine Begleitung organisiert werden kann.

Info

Telefon 06232 142366, E-Mail kulturbuero@stadt-speyer.de