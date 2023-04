Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2401 Kontrollen bilanziert der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Speyer seit 23. März. Anlass: die Auflagen wegen der Corona-Pandemie. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lobt die Disziplin „ihrer“ Speyerer und betont, dass es der Stadt um Einsicht vor Sanktionen gehe. Fälle der Polizei hinzugenommen, laufen dennoch 120 Bußgeldverfahren.

„Wir werden sonntags nicht die Maximilianstraße räumen“, so Seiler am Montag. Ihr nächster Satz: „Auch wenn wir es an der einen oder anderen Stelle diskutiert