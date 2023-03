Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Maximilianstraße ist seit ihrer Umgestaltung in den 1980er-Jahren ein Gesamtkunstwerk und kann nicht verändert werden: Die Zeiten, in denen die Stadt so argumentiert hat, sind vorbei. Jetzt heißt es: Der Klimawandel macht Neues nötig. Dafür läuft ein Planungsprozess an. Erste Ideen werden aber schon ausgeschlossen.

„Vorbereitet zu sein auf den Klimawandel bedeutet, heute zu reagieren.“ Das erklärt der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco in seinem Konzept, zu dem sich Oberbürgermeisterin