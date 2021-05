Die 34-jährige Katja Gerwig übernimmt zum 1. September die Leitung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen in Speyer. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die gebürtige Stuttgarterin habe sich gegen 22 Konkurrenten im Bewerbungsverfahren durchgesetzt und solle künftig helfen, die Wirtschaftsförderung der Stadt „auf neue Füße zu stellen und leistungsstark zu machen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Mitteilung zitiert. Gerwig hat an der Universität Gießen Moderne Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft studiert. Berufsbegleitend absolviert sie seit 2015 ein Masterstudium an der Fernuniversität Hagen im Bereich Management. Sie war bereits bei der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern in der Abteilung Internationales und Unternehmensförderung tätig, zuletzt als stellvertretende Abteilungsleiterin. Sie hat laut Stadt außerdem Kommunen zu den Themen zur Stadtentwicklung und Förderprogrammen und Einzelhändler im Bereich der Digitalisierung beraten. Die 34-Jährige lebt noch in Hanau, möchte ihren Lebensmittelpunkt aber nach Speyer verlagern.