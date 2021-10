Für Mitglieder des KC Speyer hat es bei deutschen Meisterschaften Medaillen gegeben. Bei der Jugend in Berlin belegte Anne-Marie Iskandaryan Platz zwei, Luisa Schaudig Rang drei in der Kata. Bei den Juniorinnen in Ludwigsburg kam Rang drei für Joana Brachetti und Sarah Kölsch im Team des 1. SKC Frankenthal hinzu.