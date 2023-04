Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt einen zweiten syrischen Supermarkt in Speyer. Achmad Baghdadi hat die Räume in der Paul-Egell-Straße 16, Ecke Closweg, von Eigentümer Murat Tekin angemietet. Das frühere Geschäft unter dem Namen „Emirgan“ wurde renoviert und neu ausgestattet. Investition: rund 50.000 Euro. Am Donnerstag, 7. Juli, um 8 Uhr wird eröffnet.

Zwei Wochen hätten er und seine Familie Wände angestrichen, Lampen aufgehängt, Gemüse- und Obst-Regale eingebaut, neue Kassen installiert, Theken aufgestellt,