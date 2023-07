Jazz in all seinen Facetten gibt es beim traditionsreichen Festival im Rathaushof in Speyer ab 17. August und bis zum 20. August.

Bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals „Jazz im Rathaushof“ von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. August 2023, gibt es mit gleich drei Bands ein Wiedersehen: die Mama Shakers aus Paris, die bekannte Barrelhouse Jazzband und Die Original Blütenweg-Jazzer haben das Speyerer Publikum bereits in den Vorjahren begeistert. Zum ersten Mal dabei sind dagegen die Hot Four, die heißen Vier, und die Grand Central Bigband. Wie gewohnt hat der künstlerische Leiter, Bernhard Sperrfechter, also exzellente Bands eingeladen. Im Dreiklang mit der Kulisse des historischen Rathauses sowie mit pfälzischen Gaumenfreuden aus dem Restaurant Ratskeller entsteht wieder eine besondere Festivalatmosphäre.

Aufregend und ungestüm wie die Wilden Zwanziger

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 17. August, 19.30 Uhr charmant und ein bisschen frech von den Hot Four. Seit über 20 Jahren begeistert das Quartett sein Publikum bei großen und kleinen Veranstaltungen, bei Swing-Tanz-Events, in Jazzclubs und auf Festivals. Dabei fesselt die Band nicht nur dank musikalischer Authentizität, sondern insbesondere durch ihre Spielfreude und ihren Humor. Ausgehend vom Jazz der 1920er- und 1930er-Jahre, der Musik Louis Armstrongs und Duke Ellingtons, mischen die heißen vier unbekümmert Elemente aus der Popmusik der späten 1970er Jahre, Tango, Funk, Reggae und Salsa in ihr vielseitiges Programm. Horst Aussenhof (Klarinette, Basssaxophon), Joachim Lösch (Kornett), Bernhard Sperrfecher (Banjo und Gitarre) und Jens Hunstein (Bass-, Altsaxophon, Bassklarinette) musizieren mit großem Respekt vor der Tradition des frühen Jazz. Darüber hinaus haben sie ihren eigenen, charakteristischen Stil entwickelt – und der steckt voller Überraschungen.

Die jungen Wilden aus Paris

Am Freitag, 18. August, 19.30 Uhr wird das Publikum nach fünf Jahren erneut von den Mama Shakers mit frischem Sound in altem Jazz und Blues empfangen. Angela Strandberg, die temperamentvolle Sängerin und Trompeterin, hat in Paris Musiker um sich geschart, die die Liebe zum ganz alten, wilden Jazz der „Roaring Twenties“ eint. Mit unbändiger Spielfreude liefern sie eine spannende Mischung aus tanzbaren Jazz- und Blues-Titeln der 20er- und 30er-Jahre, gewürzt mit schönen und wilden Songs aus dem Fundus des Jazz, Blues und Chanson. Beim Nachwuchswettbewerb des Jazzfestivals im französischen Megève gewannen die Mama Shakers 2017 den ersten Preis der Jury und wurden vom Publikum unter 20 Bands aus Europa zur beliebtesten des Festivals gewählt.

Bigband-Jazz vom Feinsten

Ihr Name ist Programm: Am Samstag, 19. August, steht ab 11.30 Uhr die Grand Central Bigband auf der Bühne im Rathaushof. Das einzigartige Bandprojekt besteht aus herausragenden Musikerinnen und Musiker sowie Solistinnen und Solisten, die aus der Region zwischen Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim kommen. Ursprünglich spielten alle in verschiedenen Bands, doch der gemeinsame Wunsch nach einer Bigband im klassischen Stil, die den Sound zeitgemäß präsentiert und live gespielte Musik sowie Unterhaltung in den Mittelpunkt stellt, einte sie. Mit zwei individuellen Gesangssolisten präsentiert die Grand Central Bigband professionelle Arrangements in verschiedenen Konzertprogrammen. Neben Swing und Jazz hat sie auch Latin, Soul und Pop im Gepäck. Von Bublé bis Beatles, von Sinatra bis Stevie Wonder – eigens für sie arrangiert.

Forever new – 70 Jahre Barrelhouse Jazzband

Wieder einmal in Speyer zu Gast ist Deutschlands erfolgreichste Band des traditionellen Jazz am Samstag, 19. August, 19.30 Uhr. Ihr Repertoire reicht von den Werken der großen Meister des „schwarzen“ Jazz aus den 20er- bis 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts (wie Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Count Basie und Duke Ellington) bis zu zahlreichen eigenen Kompositionen aus jüngster Zeit. Es umspannt also gut 100 Jahre Jazzgeschichte. Der „Barrelhouse-Stil“ umfasst heute Blues-Grooves aus Louisiana genauso wie Swing-Beats aus Harlem. Das Ergebnis ist heiße Musik mit Mississippi-Klängen aus Frankfurt am Main. In den vergangenen Jahren hat die Barrelhouse Jazzband auch jüngere, hoch talentierte Musiker integriert. Die neue Generation brachte eigene Ideen mit, die den Sound und Stil der Band bereichert und erweitert haben. New-Orleans-Jazz, Swing und Blues stehen dennoch weiter im Mittelpunkt.

Dixieland, Swing und Blues von der Bergstraße

Am Sonntag, 20. August, klingt das Festival ab 11.30 Uhr mit den Original Blütenweg-Jazzern aus. Die durch mehr als 1.700 Auftritte bekannte Band hat im Jahr 2019 ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. „Original“ steht für die unverwechselbare Art und die teils humorvolle Interpretation bekannter und weniger bekannter Jazzstandards sowie verjazzter Oldies. „Blütenweg“ heißt die Straße in Bensheim, in der sich die Gruppe von begeisterten Amateurmusikern im Jahr 1979 um Prof. Dr. Bruno Weis formiert hatte. „Jazzer“ bezieht sich auf den Musikstil der Gruppe: Klassischer Dixieland, Blues, Oldies, Jazz-Standards und Rock’n’ Roll sind geprägt durch die ganz persönliche Handschrift der Musiker, die sich dieser Musik mit Herz und Seele verschrieben haben.

Info

Die Eintrittskarten für die Abendkonzerte kosten 15 Euro (ermäßigt 13 Euro) bzw. 38 Euro im Abonnement und sind online unter www.reservix.de, bei der Tourist-Information Speyer sowie allen anderen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Eintritt zu den Konzerten am Samstag- und Sonntagmittag ist frei.