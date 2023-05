Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ulla Salzgeber ist zweifache Olympiasiegerin mit der deutschen Dressur-Mannschaft. Am Samstag/Sonntag, 12./13. September, hält sie einen Lehrgang beim RC Speyer ab. Martin Erbacher hat sie verraten, wie sie die Chancen ihrer Nachfolger einschätzt.

Was war Ihr erfolgreiches Olympiapferd Rusty für einer?

Rusty war mein Herzenspferd, immer top und der beste Freund, den man sich vorstellen kann, ein Kämpfer durch und durch.