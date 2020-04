Das Speyerer Zimmertheater öffnet den Vorhang auch in der Krise. Mittwochs ist Kulturzeit. Per Live-Stream meldet sich der künstlerische Leiter Timo Effler via Facebook aus seiner Küche. Mit Lesungen, Gesprächen und – wie am 8. April – mit Auszügen aus seinem neuen Theaterstück. „In allem ist ein Riss“ (There is a Crack in Everything): Diese Zeile aus Cohens Song „Anthem“ (Hymne) hat Effler inspiriert. Und auch die Cohen-Platten seines Vaters, erzählte er zur Einstimmung in die drei Szenen, die er gemeinsam mit Schauspielerin Hannah Kirschner beim Stream in verteilten Rollen aus seiner Küche vortrug. Am 15. April liest Effler Auszüge aus Thomas Brussigs Buch „Leben bis Männer“, in dem ein Fußballtrainer aus der Provinz so richtig vom Leder zieht (https://www.facebook.com/ZimmerTheaterSpeyer/).