Im Philipp Eins in Speyer startet eine neue Veranstaltungsreihe, die sich ganz dem „Jazz Age“ auch bekannt als „Goldene 20er Jahre“ verschrieben hat.

Wer sich mal durch den großen Gatsby von F. Scott Fitzgerald gekämpft hat, dürfte einiges vom Flair der sogenannten „goldenen Zwanziger“ des vergangenen Jahrhunderts aufgesaugt haben. Mode, Musik, Lebensgefühl der um 1900 geborenen, damals großstädtischen Jugend wirkt durch die heutigen Augen betrachtet erstaunlich anschlussfähig für die Gen Z. Damals nannte man sie „Flappers“. Eine aufkommende Jugendkultur, der Jazz aus New Orleans, die Tanzsäle in denen der Charleston getanzt wurde, die von Krisen und Unsicherheiten geprägte Epoche lässt uns die Ära von Louis Armstrong, Al Capone und den Untergrundkneipen nahe wirken.

Genau da setzt eine neue, dem Jazz Age gewidmete Veranstaltungsreihe in Speyer und Umgebung an. Obwohl, ganz neu ist das Konzept nicht, bereits vor der spanischen Grippe unseres Millenniums, dem Corona-Virus, hatte Konstantinos Simeonidis mit viel Liebe zum Detail die Veranstaltungsreihe „La Nuit Bohème“ aufgebaut, die in Heidelberg und Mannheim sehr erfolgreich gelaufen ist. Durch die Pandemie kam das Konzept jedoch zum Erliegen und wurde nun von mein-event wiederbelebt. Kostas ist zwar noch mit von der Partie, jedoch nicht mehr in leitender Funktion, da er sich in den Jahren nach Covid beruflich neu orientiert hat. Aber ein Großteil des Teams, das sich liebevoll passende Rollen zugelegt hat, ist wieder mit am Start.

Extravagantes Bühnenprogramm

Unterschied wird es allerdings zwischen den „großen“ 20er Jahre Parties in Mannheim und Heidelberg und der Party im Phillip eins geben: das das Speyerer Eventlokal wird exklusiver, etwas teurer, bietet dafür aber auch einen Gratisaktie und mehr kulinarische Feinheiten. „La Nuit Bohème – l’avant- garde“. Wie die Gastgeberin, das mysteriöse „Fräulein Lezo“ verkündet: „Für ein extravagantes Bühnenprogramm habe ich keine Mühen gescheut und meine Bekannte Alice Francis aus Berlin eingeladen.“ Die Künstlerin ist nicht nur wegen ihres ikonischen Elektro-Swing weltweit bekannt. Auch als musikalische Darstellerin in der ARD-Serie „Eldorado KaDeWe“ ist sie zu sehen und mit dem Titelsong „Jetzt ist unsere Zeit“ zu hören.

Musikalisch wird sie an diesem Abend von ihrem Kapellmeister Goldie begleitet.

Darüber hinaus wirkt am Grammophon den Plattenkünstler Chris Whap-A-Dang, der mit einem Potpourri aus klassischen und modernen Klängen für einen „swingvollen“ Abend sorgen

wird.

Kleine Glücksspielstation

der Bar kredenzen die im Stil der Zeit gekleideten Servicekräfte den allerfeinsten Absinth und der Koch Paul B. Wird delikate Speisen offerieren. Wer möchte, kann sich in der Stylingecke von „Joel Style“ in die Wiedergängerin von Daisy Buchanan verwandeln lassen.

Eine kleine Glücksspielstation mit Roulettetisch im Stile der Zeit, aber ohne genehmigungspflichtige Geldspieleinsätze wird es ebenso geben wie ein immersives 20er-Jahre-Erlebnis, bei dem sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im phillip eins in Sprache und Aussehen in ihre Ur-ur-urgroßeltern verwandeln, als diese zwischen den Weltkriegen fleißig „schwoften“, wie man damals zum Abtanzen sagte. Weitere Parties sind schon in Planung, wie der bekennende 20er-Jahre-Fan und Wieder-Initiator Michael Wieland verspricht. Thematisch hat man ja viele Möglichkeiten. Selbst eine fiktive Schnapsrazzia ließe sich irgendwann in die Veranstaltung einbauen, denn in den 20er-Jahren waren in den USA alkoholische Getränke zwar verboten, aber dennoch fester Bestandteil des Alltags und natürlich auch des ausgelassenen Nachtlebens.

Die große Feier findet am Samstag, 11. Mai , im „Philipp eins“ in der Johannesstraße 19 in Speyer statt.

Info