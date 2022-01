Januar und Februar gehören am Dom zu den besucherschwachen Monaten. Sie werden für Bauarbeiten im Inneren der Kathedrale genutzt.

Arbeiten im Mittelschiff des Doms bringen nach Bistumsmitteilung Beeinträchtigungen für Besucher mit sich. Es gehe darum, Arbeiten an der Lautsprecheranlage fertigzustellen. Diese hätten bereits im vergangenen Jahr begonnen und seien für Besucher zu sehen und zu hören. Das Bistum: „Lärm produzieren aktuell die Steinmetze, die in den Seitenschiffen und im Mittelschiff neue Kabelschächte für die Lautsprecheranlage verlegen und hierfür großflächig Bodenplatten ausbauen müssen.“ Die Orgel auf dem Königschor sei mit eine spezielle blauen Folie gegen Baustaub geschützt worden.

Notwendig ist die Erneuerung der Beschallungsanlage der Mitteilung zufolge, weil die bestehende Technik nicht mehr zeitgemäß sei und nicht auf allen Plätzen des Doms ein gutes Hörverständnis gegeben sei.

Ziel: Bis Ende März fertig

Die Größe des Doms und die Reflektionsflächen der glatten Wände stellten weitere Herausforderungen dar. Hunderte Meter Kabelkanäle müssen verlegt werden. „Das ambitionierte Ziel ist, die Lautsprecheranlage bis Ende März fertigzustellen“, wird Dombaumeisterin Hedwig Drabik zitiert. „Zu einer Zeit, in der sich der Dom in einer Art Dämmerschlaf befindet, nutzen wir die Gelegenheit, um richtig Gas zu geben. In dieser Zeit müssen wir um etwas Verständnis für die eine oder andere Einschränkung bitten.“

Die Steinmetze arbeiteten sich aktuell im Langhaus in Richtung Westen vor. Die jeweiligen Baustellenbereiche und teilweise auch Bankreihen würden mit Zaunelementen abgesperrt, sodass niemand gefährdet und der Staubflug etwas eingedämmt werde. Die Dauer der Absperrung habe auch damit zu tun, dass die Mörtel Zeit zum Austrocknen brauchten. Parallel wird laut Bistum das gesamte Lautsprechersystem bei der Herstellerfirma vorkonfiguriert. Zudem produziere ein Schlosserbetrieb derzeit die Halterungen für die Lautsprecher.