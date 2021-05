In Sachen Musik sind wir noch im Stream-Modus. Und da gibt es im Moment eine ganze Reihe von interessanten digitalen Angeboten mit Künstlern, die von der Dommusik in Speyer bestens bekannt sind.

Der Altus Matthias Lucht singt regelmäßig im Dom und wird am 29. Mai bei der letzten Maiandacht mit venezianischen Marienmotetten zu hören sein. Doch zurzeit ist er in Hamburg und singt mit dem Balthasar-Neumann-Chor in Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Egypt“ unter Thomas Hengelbrock. Seit vielen Jahren ist Lucht in diesem Elite-Chor tätig, immer wieder auch als Solist, wie beim Leipziger Bach-Fest in Bachs h-moll-Messe. Das Händel- Projekt aus der Elbphilharmonie ist morgen ab 20 Uhr auf www.elbphilharmonie.de und ARTE Concert zu sehen. Und auf ARTE ist der Stream ein ganzes Jahr lang verfügbar.

Matthias Lucht wirkte auch am 24. April bei einem Online-Konzert „Carole magnus eras“ aus der Wormser Dreifaltigkeitskirche mit, die Musik vom Kaiserhof Karls V. brachte (weiter zu sehen unter https://www.youtube.com/watch?v=TtrmigrQkBM). Mit Anabelle Hund, Doris Wagner-Steffan, Martin Steffan und Lorenz Miehlich sind hier weitere Sängerinnen und Sänger zu hören, die oft mit der Speyerer Dommusik arbeiten.

Im September bei Dommusiktagen

Noch verfügbar ist der Stream der Andacht aus der Karlsruher Christuskirche von Christi Himmelfahrt mit dem Speyerer Domorganisten Markus Eichenlaub (https://www.youtube.com/watch?v=cEbCiwJr2Xg). Dieser begleitet den Bassbariton Klaus Mertens, der ja zu den Stammgästen bei den Konzerten der Dommusik gehört und im Advent auch bei einer der Andachten sang. „Der Herr ist mein Hirte“, romantische Psalmvertonungen, stand über der Andacht – und ist auch der Titel der neuen CD von Mertens und Eichenlaub. Aus deren Programm werden beide bei den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer am 30. September in der Kirche des Priesterseminars musizieren.

Am 23. April sang Klaus Mertens auch in der Marienkirche in Landau in einer österlichen Andacht, begleitet von Horst Christill an Orgel und Klavier. Das Programm, bei dem Mertens seine ganze Kunst zeigen konnte, reichte vom Frühbarock bis zur Spätromantik und brachte als Zugabe das berühmte und beliebte „Ave Maria“ von Schubert (weiter zu sehen unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=eKOjhaClL30) .