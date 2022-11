Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus lädt am Donnerstag, 17. November, zum 11. Speyerer Herz-Tag in das Historische Museum der Pfalz. Anlass sind die bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung.Gemeinsam mit der Regionalgruppe der Deutschen Herzstiftung und dem St. Vincentius Krankenhaus findet an dem Tag eine Vortragsveranstaltung von 17 bis etwa 20 Uhr im Museum statt, die das Thema Vorhofflimmern in den Mittelpunkt rückt. Unter dem Herzwochen-Motto „Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern“ informieren Herzspezialisten über verschiedene Aspekte des weit verbreiteten Krankheitsbildes und seiner Behandlungsmöglichkeiten. Die Vorträge werden unter anderem Fachärzte der beiden Speyerer Kliniken halten, in denen erklärt wird, was beim Vorhofflimmern im Herz passiert und mit welchen Medikamenten dies behandelbar ist.

Eine statistische Erfassung von Vorhofflimmern ist laut Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin am „Vincenz“ schwierig. „Gerade diese Diagnose taucht aber vor allem auch als Begleiterkrankung bei einer Vielzahl unserer Patienten auf“, sagt sie. Susanne Liebold, Sprecherin der Diakonissen, informiert auf Anfrage, dass der Anteil der Herzpatienten in den Jahren seit 2018 bei durchgängig rund 12 Prozent gelegen hat. Wegen eines Herzinfarkts sei etwas über 1 Prozent aller Patienten in Behandlung gewesen. Die Anzahl der Todesfälle habe sich in diesem Zeitraum kaum verändert, der Anteil der Herzinfarkt-Patienten darunter lag durchgängig bei knapp unter 5 Prozent.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Besucher werden die Möglichkeit erhalten, Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker messen lassen zu können. Aufgrund der Corona-Situation empfiehlt das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus vor der Veranstaltung einen Selbsttest und während der Veranstaltung das Tragen einer FFP2-Maske oder eines Mund-Nasen-Schutzes. Weitere Informationen unter www.diakonissen.de.hest