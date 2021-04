Bei der Gewichtheber-Europameisterschaft in Moskau wurde Patricia Rieger vom AV 03 Speyer in der Gewichtsklasse bis 76 kg mit 215 kg Zweikampf-Achte. Im Stoßen reichten 120 kg zu Platz sieben, im Reißen reichten der 33-Jährigen 95 kg zum gleichen Rang. In der gleichen Gewichtsklasse schaffte es die in der Bundesliga für den AV hebende Schwedin Patricia Strenius (31) mit 234 kg auf den fünften Platz im Zweikampf, im Reißen (104 kg) und im Stoßen (130 kg). Mit dem zweiten Platz in der schwächeren Gruppe B der Kategorie bis 81 kg Körpergewicht holte die Ungarin Timea Szuromi, die ebenfalls für den AV in der Bundesliga startet, ein starkes Ergebnis. Die 37-Jährige riss 92 kg, stieß 110 kg und erreichte somit 202 kg im Zweikampf.