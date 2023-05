Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach Simon Brandhuber, der in der Gewichtsklasse bis 61 Kilo gute Aussichten für Olympia in Tokio hat (wir berichteten), imponierte bei der Europameisterschaft in Moskau auch seine Speyerer AV-Vereinskollegin Lisa Marie Schweizer, Elfte der EM 2019 in Batumi/Georgien.

Die über den TSV Blau-Weiß ihrer Geburtsstadt Schwedt an der Oder zum Athletenverein an den Rhein gekommene 25-jährige Polizistin („Ich bin stolz darauf, Teil dieser Mannschaft zu sein“)