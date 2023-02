[aktualisiert: 19.10 Uhr] Gasalarm in Speyer-Nord: Bei Bauarbeiten im Kiefernweg wurde am Montag eine Erdgasleitung beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr strömte dabei Gas aus. Vorsorglich hätten daher mehrere Wohnhäuser geräumt werden müssen.Die Bewohner wurden laut Feuerwehr nachmittags und abends durch die Schnelleinsatzgruppen des Speyerer Katastrophenschutzes betreut. Die Stadtwerke arbeiteten daran, das Loch abzudichten. Vorsorglich mussten mehrere Wohnhäuser geräumt werden. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort, um den betroffenen Bereich abzusichern und Messungen durchzuführen. Der Einsatz dauerte bei Redaktionsschluss noch an. Die Beeinträchtigungen des Verkehrs hätten sich in Grenzen gehalten, da die Spaldinger Straße ohnehin voll gesperrt sei und entlang des Kiefernwegs überall gearbeitet werde. Für die Bewohner seien die Beeinträchtigungen jedoch groß, berichtete Michael Bauer, der im Kiefernweg wohnt. Er gehörte mit seiner Familie, darunter zwei Kinder (5 und 12), zu den Evakuierten. „Ein Unding“, ärgerte er sich über die durch die von Bauarbeitern verursachten Unannehmlichkeiten. Schon Ende voriger Woche hatte er sich beklagt, wegen Baugruben auf beiden Seiten sein Grundstück nicht im Auto verlassen zu können. Laut Stadtwerke war mitgeteilt, dass in 50-Meter-Abschnitten gearbeitet werde und an bis zu vier Tagen einzelne Häuser nicht anzufahren seien. Laut Bauer wurde die 50-Meter-Zusage nicht eingehalten. Seit November werden Gas-, Wasser- und Stromhauptleitungen erneuert sowie neue Hausanschlüsse verlegt.