Oberligist FV Dudenhofen testet am Donnerstag (20 Uhr, Kunstrasen) erstmals, gegen die Bundesliga-A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern. Aufgrund der Platzverhältnisse findet die Partie nicht wie ursprünglich vorgesehen auf dem Rasen des 1. FCK auf dem Fröhnerhof statt.

Dudenhofen ließ aufgrund der Schneefälle eine Einheit sausen, versammelte sich ansonsten im Wald, in der Gesundheitswerkstatt und der Soccerhalle in Lustadt. Kennet Hanner Lopez steigt nach einer leichten Gehirnerschütterung am Freitag wieder ein. Michael Bittner knickte um und fällt aus.

Weitere Ausfälle

Cem Izgec beendete aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen laut FVD-Sportdirektor Christian Schultz die Laufbahn. Marc-David Thau (Familie) kehrt im Sommer zurück. Eric Häußler verlängerte zwar, meldete sich aber zunächst ab (Beruf). Bei Luca Teutsch besteht nach Kreuzbandriss die Hoffnung auf Einsätze zum Saisonende.

Im Februar geht er wieder an den Ball. Tom Handrich macht mit gleicher Verletzung gute Fortschritte, Schultz: „Sein Verlust ist sehr schmerzlich. Er ist ein ganz wichtiger Spieler.“