Vor dem zweiten Test am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasen) gegen Bezirksligatabellenführer Ludwigshafener SC trieb vor allem ein Quartett Sorgenfalten auf die Stirn der Verantwortlichen des drei Klassen höher antretenden FV Dudenhofen. Für ein Duo hängt der Punktspielauftakt am 24. Februar gegen Wormatia Worms am seidenen Faden.

Koch kehrt zurück

Michael Bittner laboriert an einem Bänderanriss. Kennet Hanner Lopez pausiert nach Nasenoperation eine Woche komplett. Er stieß ausgerechnet im Training mit Christopher Koch zusammen. Dieser wiederum ging in der Partie gegen die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern (Bundesliga) vorzeitig wegen muskulärer Beschwerden vom Platz, kehrte aber am Donnerstag erstmals wieder ins normale Mannschaftstraining zurück.

Sven Hoffmann steht das mit ähnlichem Malheur in der kommenden Woche bevor. Die Krankheitswelle betraf Cedric Fischer, dann Simon Bundenthal, wie Sportlicher Leiter Florian Kober im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. Dafür hinterlasse der zurückgekehrte Torjäger Julian Scharfenberger einen guten Eindruck und habe dies auch schon gegen den 1. FCK nachgewiesen.