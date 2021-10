Ralf Schmitt, ehemaliger Bundesligaspieler und bis Dezember 2020 Coach des Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim, ist nicht mehr länger Trainer des badischen Verbandsligisten VfR Mannheim. Der Verein hat am Dienstag die Freistellung Schmitts bekanntgegeben, der dort im Sommer sein Engagement aufgenommen hatte. Grund seien laut Verein unterschiedliche Auffassungen im sportlichen Bereich. Schmitt, der zu Beginn seiner Karriere für den damaligen FV Speyer in der Verbandsliga gespielt hatte und noch in Speyer wohnt, stand mit dem VfR Mannheim ungeschlagen auf Platz drei in der Verbandsliga Baden. Nachfolger wird laut Verein der derzeitige Sportliche Leiter Hakan Atik.