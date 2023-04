Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberligist TuS Mechtersheim, Trainer Ralf Schmitt und sein Assistent Marco Coppola gehen nach mehr als drei Jahren ab sofort getrennte Wege. Was die RHEINPFALZ am Montagabend exklusiv online vermeldete, bestätigte der Verein gegen 23 Uhr. Wer wird Nachfolger?

„Diese Entscheidung wurde in einem Treffen zwischen Ralf Schmitt und dem Sportvorstand Dieter Demmerle am Montagabend getroffen“, teilten die Mechtersheimer in einer Presseinformation mit.

„Ralf